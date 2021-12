"Natale a Cerreto Sannita", annullate tutte le iniziative fino al 1° gennaio Per effetto dell'ordinanza della Regione Campania

In ottemperanza all’ordinanza della Regione Campania, il Comune di Cerreto Sannita ha annullato tutte le iniziative del calendario di attività “Natale a Cerreto Sannita”, previste per le festività natalizie fino a sabato 1 gennaio 2022. “Tale provvedimento – spiega il sindaco Giovanni Parente – s’è reso chiaramente necessario in seguito all’evoluzione della situazione epidemiologica a livello regionale. Tutte iniziative preziose e importanti, e per questo ringrazio tutti i sodalizi che si sono impegnati con altruismo e generosità, soprattutto come l’apertura straordinaria delle chiese del centro storico di “Chiese Aperte – Cerreto Sannita tra arte e culto”, che segna ancora una volta la scelta di voler camminare a fianco alla Diocesi e al nostro vescovo mons. Mazzafaro (che ringraziamo, come sempre, per la consueta disponibilità), rinviata a quando sarà possibile organizzarla”. Dalla Casa Comunale si rinnova l'invito a rispettare scrupolosamente le norme di sempre, evitando assembramenti, rispettando sempre il distanziamento sociale, utilizzando sempre correttamente la mascherina e igienizzando frequentemente le mani. Si raccomanda, infine, onde evitare di dare credito a notizie infondate, alimentando così disinformazione ed allarmismo, di attenersi solo ed esclusivamente alle prescrizioni dell'Asl e alle comunicazioni ufficiali da parte dell'Ente Comunale e da parte del Centro Operativo Comunale, che è sempre attivo. “L'Amministrazione Comunale tutta – conclude il primo cittadino – esprime profondo cordoglio per la scomparsa di un nostro concittadino, deceduto a causa del Covid-19, esprimendo tutta la propria vicinanza alla famiglia ed è vicina alle famiglie colpite da casi di contagio, alle quali esprime totale prossimità e solidarietà”.