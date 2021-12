Covid, stop ai mercatini. Il sindaco Iannella rilancia l'appello ai vaccini A Torrecuso non ci saranno gli stand previsti. Il primo cittadino da il punto: 12 contagi

“In ottemperanza alle ordinanze Regionali n. 27 del 15 dicembre e n. 28 del 19 dicembre, i mercatini previsti per i giorni 26 dicembre e 2 gennaio 2022 non si terranno. Salvo diverse disposizione riapriranno il 5 e 6 gennaio 2022“. Ad annunciarlo il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella che ha annunciato anche l’aggiornamento della situazione epidemiologica del Covid, a Torrecuso. “Purtroppo - afferma Iannella - vi sono 12 contagi circoscritti in 4 nuclei familiari più uno singolo. Sul fronte vaccinale si registra un’ottima percentuale di vaccinati, un dato che è stato possibile raggiungere grazie alla responsabilità dei cittadini, che ringrazio. Così come ringrazio i vertici e il personale tutto della struttura Asl, protezione civile e Misericordia , per la preziosissima collaborazione che si sta registrando in questa fase. Un grazie particolare ai vertici sanitari - continua Iannella - per l'istituzione e la gestione del centro vaccinale alla c.da Curti di Torrecuso che è aperto in questi giorni e anche il giorno della Vigilia di Natale”. Conclude il sindaco Iannella: “Rivolgo un nuovo appello a quei cittadini che pur potendo non si sono ancora vaccinati. Li invito a ripensarci. Vaccinatevi per voi e per chi non può”.