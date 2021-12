Telese Terme ammessa al finanziamento per l'ampliamento del progetto SAI Nella cittadina termale sarà ospitata una famiglia afghana. Soddisfazione dell'amministrazione

Il Comune di Telese Terme è stato inserito nel recente elenco relativo all’ampliamento della capacità ricettiva, art. 16 delle linee guida allegate al dm 18.11.2019 dipartimento libertà civili e immigrazione, direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo.

“È giunta ieri la notizia dell'ammissione del nostro comune al finanziamento per l'ampliamento del progetto SAI, già attivo nel nostro territorio – spiega Filomena Di Mezza, assessore Pari Opportunità e Servizi agli Immigrati -. Ospiteremo una famiglia afghana. Un risultato che mi rende felice e soddisfatta e per la quale ringrazio tutti gli amministratori e gli uffici comunali con i quali ho condiviso e portato avanti questo percorso. L'emergenza afgana rende necessario un impegno concreto da parte di tutta la comunità internazionale – aggiunge l’assessore - e il finanziamento ci permetterà di dare accoglienza e protezione a chi è riuscito a fuggire dal regime talebano. I rifugiati arriveranno in sicurezza e legalità e saranno accolti ed integrati nel nostro tessuto sociale, per trasformare la sfida migratoria in opportunità di sviluppo per l'intera comunità. La nostra goccia nel mare...”.

Si unisce alla soddisfazione dell’assessore Di Mezza il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso: “Abbiamo ribadito più volte che Telese è città dell'accoglienza e dell’inclusione, dunque abbiamo accolto positivamente la notizia sull’ampliamento del Sistema di accoglienza e integrazione finalizzato a ospitare gli afghani costretti a lasciare il proprio paese. Ringrazio l’assessore e gli uffici preposti per l’impegno profuso e per il risultato raggiunto”.