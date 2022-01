Scomparsa signora Grazia «Ritrovamento ottimo lavoro di squadra» La coordinatrice del gruppo Protezione Civile Simeone: «Collaborazione esemplare»

Un capodanno di ansia e apprensione per i pontesi ma con un lieto fine giunto intorno alle ore 22 per il ritrovamento della signora Grazia scomparsa da casa intorno alle ore 13:00. “Sono molto felice e soddisfatta del risultato raggiunto - dichiara Maria Fatima Simeone, Consigliere Comunale di Ponte con delega alla Protezione Civile e coordinatrice del gruppo comunale di Protezione Civile. “Con soddisfazione e gratitudine è stato svolto un ottimo lavoro soprattutto grazie alla collaborazione ed il buon coordinamento che c’è stato sin da subito con le forze dell’ ordine (carabinieri, polizia municipale) e i vigili del fuoco intervenuti repentinamente. È doveroso ringraziare tutti i cittadini e tutti i volontari dei gruppi di protezione civile di Telese, Casalduni, Pontelandofo e Torrecuso che, nonostante la giornata particolare del Capodanno, sono intervenuti prontamente in aiuto. Un grazie anche all’Unità cinofila partenopea della Protezione Civile di Napoli che ci hanno aiutato molto nelle ricerche”. Da qui le conclusioni della Simeone: “Un grazie particolare al mio gruppo di volontari: sono intervenuti tutti dal primissimo pomeriggio per essere di aiuto nelle ricerche e nella gestione delle informazioni del territorio. Ringrazio infine la Polizia Municipale e il Sindaco del Comune di Ponte, sempre presenti durante le ricerche, e tutti i cittadini che si sono uniti alle ricerche dimostrando profondo senso civico e spirito di collaborazione.

Alla fine è stata una soddisfazione sapere a tarda sera del ritrovamento della signora, tra l’altro in ottime condizioni. Un sospiro di sollievo - conclude Maria Fatima Simeone - anche perché la preoccupazione aumentava sempre più per l’ora tarda e per il freddo a cui si andava incontro. Che dire? Tutto è bene quel che finisce bene. Grazie davvero a tutti”.