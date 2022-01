Lavori alla rete, domani erogazione idrica sospesa L'interruzione del servizio dalle 16 alle 16

"A causa di lavori sulla rete idrica in via La Porta del Comune di Torrecuso, domani 4 gennaio, saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico precisando che l'interruzione del servizio è prevista dalle ore 14 alle ore 16 in tutto il centro storico.