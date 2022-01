Covid 19, sabato pomeriggio screening per studenti e personale scuola a Cerreto Test forniti dall'Asl al via domani pomeriggio: ecco dove e gli orari

A causa dell'aumento esponenziale dei positivi al covid numerosi comuni in vista della riapertura delle scuole si sono mobilitati per organizzare screening per gli studenti. Anche l’Amministrazione Comunale di Cerreto Sannita, con il supporto dell’Asl Bn1 che ha messo a disposizione i tamponi del tipo antigenico, ha organizzato uno screening anti Covid-19 gratuito per tutti gli alunni delle scuole cittadine, con priorità per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, nonché per il personale docente e il personale ATA. Questa scelta sé resa ancora di più necessaria ed utile, in occasione del rientro in classe degli studenti, dei docenti e del personale ATA previsto per lunedì 10.01.2022.

Lo screening si svolgerà domani sabato 8 gennaio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso il Centro Polifunzionale di Cerreto, con ingresso dal Corso Marzio Carafa e uscita da Via Felice Cavallotti.

I genitori, il personale docente e il personale ATA dovranno consegnare al personale medico e infermieristico all’atto della somministrazione, il modulo di dichiarazione di consenso informato del paziente per il tampone antigenico rapido, debitamente compilato e sottoscritto.

Questo il calendario predisposto dall’istituto scolastico, con turni di accesso alla somministrazione del tampone:

Scuola dell’infanzia: dalle 15.00 alle 15.20;

Scuola Primaria- classi I e II: dalle 15.20 alle 15.40;

Scuola Primaria – classi III, IV e V dalle 15.40 alle 16.10;

Scuola Secondaria I grado: dalle 16.10 alle 16.40.

Personale docente e personale ATA: dalle 16.40 alle 17

Lo screening sarà effettuato dai medici della Croce Rossa Italiana, nonché dai medici e dal personale infermieristico della ASL Bn 1, coadiuvati dai volontari della Protezione Civile. Il Comune di Cerreto Sannita ringrazia tutti loro per la pronta disponibilità.