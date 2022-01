Covid. Open day a Limatola, boom di vaccinazioni “Somministrate 700 dosi, di cui 100 ai bambini"

Ampia adesione all'open day vaccinale realizzato a Limatola presso la casa comunale. “Più di 700 persone, 100 delle quali bambini della fascia di età 5-11 anni, hanno risposto all'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Parisi di concerto con l'Azienda sanitaria locale”, viene comunicato dall'Ente che traccia il bilancio della giornata e dettaglia i numeri dell'iniziativa.

“In appena cinque ore si è riusciti a smaltire la grande mole di persone accorsa, garantendosi massima sicurezza e rispetto dei protocolli”.

Un risultato per il quale il primo cittadino evidenzia l'impegno di quanti hanno reso possibile la giornata dedicata alla campagna di immunizzazione direttamente sul territorio comunale dall'Asl ai “volontari della sezione di Telese Terme della Croce Rossa italiana, la Protezione civile "Fides", l'associazione "Il Cireneo", la Polizia municipale, i volontari del Servizio civile, gli amministratori comunali, i medici, gli infermieri e operatori oss dell'Azienda sanitaria locale per il grandissimo lavoro di organizzazione che ha consentito che la giornata vaccinale si svolgesse in modo fluido e con tempi di attesa praticamente azzerati. Abbiamo dato il nostro contributo alla causa della campagna vaccinale. Intanto – conclude - abbiamo chiesto all'Azienda sanitaria locale di poter replicare questa giornata alla luce delle tantissime prenotazioni che si erano avute. Continuiamo uniti nella battaglia al virus rispettando le norme con senso di responsabilità”. Ai più piccoli, infine, è stato dato un attestato di coraggio nonché una calza offerta personalmente dal primo cittadino.