Telese Terme, entra nell’Associazione città termali europee. Unica al sud Tutte le stazioni termali che aderiscono alla Ehtta godono di un’ottima promozione turistica

“Con immenso piacere comunichiamo ufficialmente che il Comune di Telese Terme è entrato a far parte dell’EHTTA (European Historic Thermal Towns Association) come active member”.

Così Giovanni Caporaso, sindaco di Telese Terme ha ufficializzato l’ingresso della città termale campana nella prestigiosa Associazione che si occupa di riunire le città termali europee, rendendole note non solo nel Vecchio Continente, bensì a livello mondiale.

Tutte le stazioni termali che aderiscono alla EHTTA, infatti, godono di un’ottima promozione turistica, basata su una strategia di valorizzazione e promozione culturale. “La nostra Telese Terme vanta la presenza di ben due parchi termali con sorgenti di acqua solfurea oltre a possedere tutti i requisiti necessari che le hanno consentito di entrare a far parte della EHTTA – spiega il sindaco Caporaso -. Aggiungo anche che Telese è l’unica cittadina termale del sud a far parte dell’Associazione. Dietro alla conquista di questo traguardo c’è stato il lavoro instancabile dell’amministrazione, che per oltre un anno ha elaborato studi e ricerche in modo da permettere alla nostra Città di essere riconosciuta valida all’interno dell’Associazione”.

La consigliera comunale Lorenza Di Lello si è particolarmente spesa per rendere possibile questo traguardo. “È nostro dovere, però, menzionare tutti coloro che hanno preso parte a questa iniziativa – sottolinea la consigliera Di Lello -, ringraziando le due Dirigenti Scolastiche, prof.ssa Domenica Di Sorbo, che ha accettato la proposta di coinvolgere gli studenti della IV del Liceo Linguistico dell’IIS Telesi@, e la prof.ssa Angela Maria Pelosi, che ha condiviso entusiasticamente l’iniziativa; gli studenti e le studentesse della IV del Liceo Linguistico che, guidati dalla prof.ssa Mancini, si sono occupati della traduzione in inglese; l’amica Assunta Rinaldi e la prof.ssa Formichella, che hanno limato le traduzioni dei criteri e dei documenti; la prof.ssa Pancione che ha svolto il compito di traduttrice durante l’incontro in video conferenza con la Direttrice esecutiva Simone Zagrodnik. Grazie, inoltre, all’Impresa Minieri e in particolare al dott. Costanzo Jannotti Pecci e alla dott.ssa Elda Vecchi per il materiale (documenti e foto) fornitoci sulle Terme.

Questo è un regalo alla nostra città – conclude Di Lello - e si spera che il nostro lavoro possa dare la giusta e meritata visibilità alla nostra Telese Terme anche al di fuori dei confini regionali”.

“L'ingresso di Telese Terme come comune membro dà impulso all'Itinerario Culturale in Italia”, si legge, tra le altre cose, nella comunicazione sul sito dell’EHTTA (https://ehtta.eu/portal/the-european-route-of-historic-thermal-towns-welcomes-new-members/amp/).