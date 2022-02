Telese città termale europea, Rubano: crescita fondamentale per Valle Telesina Il sindaco di Puglianello evidenzia l'importanza del riconoscimento per tutto il territorio

“Abbiamo appreso questa mattina la splendida notizia relativa al Comune di Telese Terme, entrato ufficialmente a far parte dell’EHTTA (European Historic Thermal Towns Association). Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni per questo risultato che rappresenta l’ingresso della città termale campana nella prestigiosa associazione che si occupa di riunire le città termali europee, rendendole note non solo in Europa, bensì a livello mondiale". Così in una nota Francesco Maria Rubano, sindaco del vicino comune di Puglianello che evidenzia: "Tutte le stazioni termali che aderiscono alla Ehtta, infatti, godono di un’ottima promozione turistica, basata su una strategia di valorizzazione e promozione culturale. Ritengo che la crescita di Telese Terme sia fondamentale per tutti i Comuni della Valle Telesina, in quanto attrattiva e traino economico e turistico per ogni nostra realtà locale. Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, e l’intera Amministrazione Comunale, stanno dimostrando capacità e sensibilità anche per i comuni, quindi per le soggettività economiche, della valle. Un’azione politica si distingue per qualità ed intelligenza, solo se riesce a superare il campanilismo o ad annullare altre forme di divisione, improduttive per lo sviluppo delle nostre aree. La Valle Telesina, in questa particolare circostanza politica, è fortunata perché conta su tanti sindaci che hanno una visione territoriale di ampio respiro. In questo non falliremo” .