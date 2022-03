Nei mercati Campagna amica spesa solidale per l'Ucraina L'iniziativa promossa anche nel Sannio

Anche nel Sannio la Coldiretti scende in campo a sostegno del popolo ucraino con un'iniziativa promossa nei mercatini di Campagna Amica. In provincia di Benevento l'appuntamento è a San Giorgio del Sannio, in piazza Risorgimento, dalle 9 alle 13 “dove potrai dare il tuo contributo in questo momento drammatico acquistando cibo Made in Italy – spiega la Coldiretti - che verrà spedito alla popolazione dell'Ucraina”.

Una spesa solidale, come già sperimentato in altre occasioni, ma questa volta a sostegno della popolazione ucraina.