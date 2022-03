Presidente Mattarella omaggia del Tricolore Guardiese Onlus Gli amici del Cuore L'annuncio del presidente dell'associazione Carlo Labagnara

“Grande soddisfazione ed orgoglio si è registrato tra i nostri associati alla notizia che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci ha fatto dono del Tricolore nazionale, quale omaggio per il nostro ventennale di fondazione ed attività”. Ad annunciarlo è Carlo Labagnara, presidente dell'associazione Guardiese Onlus “Gli amici del Cuore” che ha ricevuto dal Consigliere direttore dell'Ufficio di Segretaria del Presidente della Repubblica una nota che accompagna il gradito e prestigioso dono arrivato in terra sannita.

“Nella lettera di accompagnamento – spiega il cavaliere Labagnara -, il Consigliere Direttore dell’Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica, dottore Guerrini, scrive: “Il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Sua cortese lettera e, mio tramite, desidera ringraziarla per le espressioni di stima e di apprezzamento che ha voluto indirizzargli, nonchè per averlo reso partecipe dell’attività svolta dall’Associazione Guardiese onlus Gli Amici del Cuore nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Per il Capo dello Stato – continua la nota – testimonianze come la Sua sono un’ulteriore prova di come l’Italia sia ricca di energia positive e di persone pronte ad impegnarsi nel fornire un servizio alla comunità. Come da Sua richiesta, le allego il Tricolore nazionale, destinato all’Associazione che Lei presiede.”

E’ un evento molto importante per la nostra Associazione: ci sprona a proseguire, con testardaggine, pur tra difficoltà che a volte sembrano insormontabili, nella promozione della cultura della prevenzione delle malattie cardio e cerebro vascolari e nel diffondere la certezza che la prevenzione non è assolutamente un costo, per nessuno, (privati e sanità pubblica compresi), ma è un investimento, per tutti, a rischio zero. Una società sana produce di più e, in questa condizione, gli stessi rapporti sociali sono più incisivi e contribuiscono a vivere una vita diversa, più bella e più armoniosa, se si vuole.

Le attività in questi primi 20 anni si possono così riassumere: 44 convegni di cui 5 fuori sede; 66 relazioni; 37 relatori; 17 Giornate di Prevenzione in Piazza; dono di due defibrillatori (Carabinieri di Guardia Sanframondi e Questura di Benevento); corsi di istruzione per l’abilitazione all’uso del defibrillatore e di formazione di primo soccorso; celebrazioni delle Giornate Mondiali per il Cuore; gemellaggi con le associazioni di Matera, Grassano di Matera, San Marino e Potenza; concorso tra studenti nelle scuole; istituzione del Premio Cuore d’Oro ed assegnazione dello stesso; udienza concessa dal Presidente della Camera dei Deputati (Fini) agli Organi Collegiali, in occasione del decimo anniversario di fondazione.

La volontà di continuare c’è tutta e continueremo fino a quando non verrà meno l’indispensabile supporto della popolazione e delle Istituzioni, pubbliche e private che siano.

Nei prossimi giorni si riunirà il Consiglio Direttivo per programmare, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale (per il cui tramite fu inviata la richiesta al Presidente Mattarella), una manifestazione inaugurale del Tricolore, che non costituisce complemento di arredo, ma simbolo della nostra Patria".