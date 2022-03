Vitulano, turn over nell’esecutivo guidato dal sindaco Scarinzi I due nuovi assessori sono Francesco Matarazzo e Emanuele Calabrese

"Da oltre 4 mesi la Giunta comunale di Vitulano risultava priva di un componente per le dimissioni di Daniela De Maria, che ha dovuto sostenere e sta ancora sostenendo una sfida ben più importante che si accinge a vincere". Così dal Comune di Vitulano che annunciano novità per la giunta: "L’evoluzione positiva, che tuttavia non consente ancora il rientro dell’ex assessore, ha indotto la maggioranza a ridisegnare l’intero organico dell’esecutivo per coinvolgere più consiglieri e fondere i valori dell’esperienza e della competenza con quelli dell’entusiasmo e della freschezza. Tanto al fine di costruire una classe dirigente capace di amministrare la propria comunità in affiancamento e continuità con le esperienze maturate e sempre nel solco della buona amministrazione".

I due nuovi assessori sono Francesco Matarazzo e Emanuele Calabrese. Al primo è stata attribuita anche la nomina di vicesindaco. Questo determinerà le sue dimissioni da presidente del consiglio e l’elezione di un nuovo presidente.

"L’obiettivo del nuovo corso - ha infine spiegato il sindaco Raffaele Scarinzi - è quello di ultimare il mandato elettorale portando a termine quanto è stato messo in cantiere in questi anni con uno sguardo rivolto al futuro. La compagine di maggioranza è pronta nella sua interezza a cooperare e aprirsi sempre più alla società civile, facendo sintesi delle esperienze migliori, valorizzando le energie positive presenti nel territorio per costruire una comunità sempre più forte e coesa. Un ringraziamento sentito va a Daniela De Maria e Antonio Iannella per il lavoro svolto pur nelle difficoltà personali e congiunturali e per la generosità dimostrata".