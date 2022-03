Casalduni, le associazioni si mobilitano per l'Ucraina Una raccolta di beni di prima necessità per aiutare i territori martoriati dalla guerra

Nella giornata di ieri, i membri della Pro Loco di Casalduni unitamente al Gruppo Folk Fontanavecchia, si sono recati a Napoli presso la sede dell'associazione Sol.Id Onlus per la consegna di circa 40 pacchi contenenti beni di prima necessità (cibo, medicine, vestiti e prodotti per l’igiene personale) destinati alla popolazione ucraina.

L'idea è nata tra i giovani della Pro Loco di Casalduni, grazie al supporto e alla collaborazione del Comune di Casalduni, la Protezione Civile e del Gruppo Folk Fontanavecchia ed è stata accolta con partecipazione e dedizione da tutta la comunità, che ha partecipato all'iniziativa con grande solidarietà.

L'associazione Sol.Id Onlus nasce dall’iniziativa di un gruppo di giovani volontari europei, impegnati da anni nel campo della cooperazione internazionale ed opera per l’assistenza ed il sostegno dei popoli in lotta per la sopravvivenza. Anche in questo momento di difficoltà per il popolo ucraino, i volontari si stanno impegnando per far giungere loro tutto ciò di cui hanno bisogno per affrontare questa triste parentesi di vita.

I pacchi arriveranno direttamente al confine con la Polonia e verranno consegnati direttamente nelle mani dei bisognosi.

Un risultato raggiunto anche grazie al presidente della Pro Loco di Casalduni, professore Nicola Bove, sempre disponibile nell'accogliere tutte le iniziative proposte dai giovani della comunità, alle ragazze del Servizio Civile che si sono adoperate quotidianamente nel ricevere e selezionare i prodotti e al segretario della Pro Loco, Roberto Melillo, il quale fa parte del gruppo di volontari dell'associazione Sol.Id. La raccolta continuerà presso la sede della Pro Loco di Casalduni fino a sabato 19 Marzo.