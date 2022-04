Uova di Pasqua solidali dedicate alle bellezze locali Ricavato da destinare alla guerra in Ucraina

Uova solidali alla scoperta delle meraviglie del Paese. L'iniziativa, a cura della Pro Loco di San Salvatore Telesino, oltre a rappresentare un modo originale per promuovere e valorizzare il territorio, i suoi luoghi, la sua storia e le sue tradizioni vuole essere anche un modo per essere vicini al popolo ucraino e offrire un aiuto concreto a migliaia di profughi e famiglie in fuga.



Le uova di cioccolato “uniche ed esclusive” avranno all’interno una straordinaria sorpresa realizzata dalla Pro Loco di San Salvatore Telesino: tanti magneti dedicati ai luoghi, alle bellezze e ai tesori del territorio e dei simpatici giochini per i più piccoli che richiamano, ancora, aspetti legati al paese.



Le uova saranno disponibili in alcuni punti vendita del territorio comunale. È possibile procurarsi le uova, inoltre, contattando la Pro Loco al numero 0824 94 81 44. Parte del ricavato sarà destinato ai profughi e alle famiglie che stanno vivendo il dramma della guerra in Ucraina attraverso la Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Comitato Croce Rossa San Lorenzello.