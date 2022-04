Montefalcone, rinnovate le cariche sociali della Pro Loco Mario Lollo riconfermato presidente per il quarto mandato

Quarto mandato consecutivo, alla guida della Pro Loco di Montefalcone di Val Fortore, per Mario Lollo che dopo le ultime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione, in programma sabato 16 aprile presso la Sala Convegni del Museo “C. Nardi”, è stato riconfermato presidente. Altamente qualificate le figure che compongono il nuovo consiglio direttivo: Gianluigi Ferrucci, vice-presidente, laureando in Scienze Motorie, Gianpiero Reino, Cassiere, laureato in Economia Aziendale, Giuseppe Zeppa, consigliere, laureato in Ingegneria Meccanica.

Entrano nel consiglio direttivo, per la prima volta nella storia dell’associazione, tre giovani donne: Carmelinda Paoletti, consigliere, laureata in Scienze dell’educazione e della formazione presso l’Università degli Studi di Firenze; Lea Ciarmoli, consigliere, laureanda in Scienze Biologiche presso l’Università degli studi del Molise; Carmen Virgilio, consigliere, studentessa iscritta al corso di studi di Scienze della Comunicazione presso l’Università di Roma.

Eletti al consiglio dei revisori dei conti: Piergennaro Ferrucci che, con i sui studi in economia, ricopre il ruolo di Presidente. Riconfermati stavolta alla carica di revisori Franco Lucarelli, Armando Giambitto e Arcangelo Ianzito, figure storiche e punti di rifermento dell’associazione. “Inizialmente non avevo dato la disponibilità alla ricandidatura – ha commentato il Presidente Mario Lollo -, essendo ormai impegnato in nuovi progetti personali e professionali che non mi permettono più di seguire in modo assiduo l’associazione che ho guidato per quasi 13 anni. Sapevo però di avere davanti un valido gruppo di lavoro, capace e qualificato, intraprendente e professionale, dotato di grande spirito di sacrificio e devozione all’onorevole compito quale quello della valorizzazione del nostro territorio. Purtroppo però i tempi non sono ancora maturi per individuare nel gruppo una nuova figura di guida, che doveva purtroppo traghettare l’associazione nel periodo post covid e nelle trasformazioni statutarie che la nuova riforma del terzo settore e l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore comporteranno in tutto il mondo del volontariato. Con senso di responsabilità, ho dato la mia disponibilità al nuovo gruppo dirigente per un temporaneo affiancamento, che permetta loro di maturare gradualmente e prendere in mano la gestione totale dell’associazione.

Un pensiero non può non andare a tutto lo Staff operativo della Pro Loco di Montefalcone, punta di diamante della nostra comunità, composta da giovani dinamici, intraprendenti e preparati, che in questi anni ha lavorato con spirito di abnegazione in tutte le iniziative in cui l’associazione ha dimostrato di essere valida e attiva in tutti i campi del volontariato, anche nel periodo Covid, restando a disposizione per tutta la comunità. Se vogliamo trovare forza e speranza per la rinascita dei nostri territori, basta semplicemente guardare nei loro occhi”.