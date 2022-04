Tour della prevenzione oncologica, ecco gli appuntamenti a Pietrelcina La due giorni nel comune sannita promossa dall'azienda sanitaria

Dopo Calvi, tocca oggi a San Nicola Manfredi poi appuntamento a Pietrelcina. Prosegue la campagna di prevenzione oncologica gratuita promossa dall'Asl di Benevento. Numerose le tappe previste su tutto il territorio provinciale secondo il calendario predisposto dall'azienda sanitaria di via Oderisio.

Per il 27 e 28 aprile il camper mobile itinerante si sposterà, come detto, a Pietrelcina nella centralissima piazza SS Annunziata come annunciato sui social dal sindaco Salvatore Mazzone. Anche in questo caso, così come evidenziato dall'Asl, saranno effettuati esami come pap-test (rivolti alla fascia d'età 25-64anni), mammografia per le donne dai 50 ai 69 anni e kit colon retto (50-74anni). Iniziativa che, come si ricorderà, punta a promuovere sempre più la cultura della prevenzione raggiungendo i cittadini sanniti direttamente nei comuni di residenza.