A Telese Terme ecco il nuovo maxistore Decò Attenzione rivolta alle eccellenze enogastronomiche del territorio

Aperto a Telese Terme, località turistica nota per le sue splendide terme di acque sulfuree, il primo Maxistore Decò in provincia di Benevento con una superficie di 800 metriquadrati e un parcheggio con oltre cento posti auto.

Una nuova attività che vuole rappresentare anche “un vero e proprio inno alle produzioni e alle filiere locali: 40 referenze tra Dop e Igp nell’ortofrutta, reparto che si contraddistingue anche per prodotti da agricoltura biologica, nickel free (da coltivazione idroponica) e un angolo specializzato nella frutta secca; senza dimenticare le cento referenze della linea premium Gastronauta e gli oltre mille prodotti a marchio Decò, che presentano un alto standard di controlli e garantiscono un prezzo conveniente tutto l’anno. Non mancano le perle della produzione locale nei formaggi e nei salumi dove regna il maialino nero, autentica eccellenza del territorio. Completano il punto vendita una macelleria con ampio assortimento, la panetteria con prodotti da forno sempre freschi, il banco gastronomia (ricchissimo di specialità locali), la pescheria, un reparto di congelati sfusi completo, un’enoteca con una estesa selezione di vini regionali e particolarmente attenta alle produzioni locali come Falanghina e Greco di Tufo”.

Attenzione, inoltre, rivolta alle esigenze dei clienti: anche in questo punto vendita, Decò è vicino ai suoi clienti over 65, ai quali offre uno sconto del 10cento il giovedì e per coloro che hanno difficoltà a fare la spesa di persona Decò svolge un’azione di supporto un servizio di consegna a domicilio tra le 8 e le 20.