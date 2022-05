Giornata della Fibromialgia, piazza don Tommaso Boscaino si illumina di viola Nelle prossime settimane sarà posizionata una panchina viola in una delle piazze del paese

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, giovedì 12 maggio, a Paupisi si terrà l’iniziativa “Illuminiamo la Fibromialgia”. "L’evento - spiegano i promoroti dell'iniziativa - che consisterà nell’illuminare di viola piazza Don Tommaso Boscaino, si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico".

Il Comune di Paupisi e la Pro Loco Paupisi hanno aderito all’iniziativa che "con forza e passione si stanno adoperando per divulgare e sensibilizzare. Le contemporanee immagini di tante piazze e monumenti colorati di viola, accompagnate da adeguati messaggi di sensibilizzazione e informazione,

saranno, infatti, un veicolo eccezionale di promozione dei diritti dei pazienti. Parallelamente all’illuminazione di viola, a Paupisi si sta promuovendo un’altra iniziativa di sensibilizzazione, “Il nostro dolore merita riposo”, consistente nel colorare di viola (colore che rappresenta appunto la Fibromialgia) una panchina e apporre una targa con tale frase, al fine di informare e coinvolgere la cittadinanza dei Comuni aderenti. Infatti nelle prossime settimane sarà posizionata una panchina viola in una delle piazze del paese".

"In questo momento storico, decisivo per il riconoscimento istituzionale della fibromialgia - commentano gli organizzatori - riteniamo sia di fondamentale aiuto accendere sempre più i riflettori sulla patologia. Grazie a chi vorrà sostenere le nostre iniziative”.