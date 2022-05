Lavoro e inclusione sociale, funziona il piano del Comune di Sant'Agata Decoro e verde pubblico, spirito di collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti

Progetti Utili alla Collettività: il comune di Sant’Agata de’Goti ha dato il via ad una serie di interventi che, nell’ambito dei Patti per il lavoro e l’inclusione sociale, vedono impegnati i beneficiari di Rdc (reddito di cittadinanza) residenti sul territorio comunale.

“I PUC ha commentato il consigliere comunale delegato al Verde pubblico, Nicola Izzo sono una vera occasione di inclusione sociale per chi percepisce Rdc ed un’opportunità per la collettività. Abbiamo riscontrato, sin da subito, uno straordinario spirito di collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Al momento stiamo intervenendo per la manutenzione e pulizia delle aree verdi nei cimiteri, iniziando dal cimitero capoluogo per poi proseguire con le strutture cimiteriali di San Silvestro e San Tommaso. Naturalmente tanti altri sono gli interventi programmati che riguarderanno diverse località del territorio comunale”.

Sono certo, ha dichiarato il Sindaco Salvatore Riccio, che i PUC rappresenteranno un valido aiuto in diverse circostanze, data anche l’estensione del territorio comunale e la costante necessità di interventi e servizi da porre in essere e garantire in diversi ambiti (culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni)”.