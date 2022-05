Telese Terme. Venerdì seminario "Sostenibilità e futuro del nostro territorio" Ppromosso dal Rotary Club Valle Telesina e dall’Ordine Architetti di Benevento, Ci sarà Giacobbo

La valorizzazione dei territori e la sostenibilità ad essi collegati, con un particolare sguardo rivolto al futuro, saranno al centro del convegno “Sostenibilità e futuro del nostro territorio”, un’iniziativa coorganizzata dal Rotary Club Valle Telesina e dall’Ordine Architetti PPC di Benevento.

L’intento è di garantire uno sviluppo sostenibile in grado, da una parte di soddisfare i bisogni del presente, dall’altra di non compromettere la capacità delle generazioni future.

“Si tratta di un altro momento di grande presenza – spiega Ciro Palma, presidente del Rotary Club Valle Telesina – che il nostro sodalizio propone insieme a un importante ente qual è l’Ordine degli Architetti della nostra provincia.

“È un grande onore per noi – aggiunge - ospitare il noto giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo all’interno del seminario sulla sostenibilità e sul futuro del nostro territorio. Ringrazio vivamente l’Ordine degli Architetti di Benevento per l’organizzazione, e l’ordine degli Avvocati di Benevento e l’ordine dei Geologi della Campania per il patrocinio, nonché tutti i relatori. Grazie al loro apporto potremo partecipare a un’altra giornata di forte arricchimento sociale”.

Questa la scaletta degli interventi. Dopo i saluti istituzionali da parte di Ciro Palma - Presidente Rotary Club Valle Telesina; Giovanni Caporaso - Sindaco Telese Terme; Diodoro Tomaselli - Presidente Ordine degli Architetti PPC di Benevento; Stefania Pavone - Presidente Ordine degli Avvocati di Benevento; Egidio Grasso - Presidente Ordine dei Geologi della Campania; toccherà a Rosario De Iulio - Docente LUMSA che riferirà su: “Antropocene, ambiente e sostenibilità. Presupposti culturali per una architettura ecocompatibile”; Vincenzo Fuschini – Geologo che informerà su “Rischio idrogeologico: colpa della natura o dell'uomo?”; Vincenzo Gallo – Avvocato che riferirà su “La miglior legislazione, ma la sua applicazione concreta?” ed Elio Mendillo - Amministratore delegato GAL Titerno che parlerà di “Sviluppo locale: sostenibilità e innovazione”. Poi, il contributo di Roberto Giacobbo, giornalista, autore e conduttore televisivo di programmi come Freedom - Oltre il confine (in onda su Rete 4) ed è anche curatore dei contenuti del canale Focus. L’incontro sarà chiuso da Massimo Fini – Assistente del Governatore Distretto 2101.