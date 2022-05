Pietrelcina celebra la nascita di San Pio: "Emozione per un intero territorio" Così il sindaco Mazzone in vista dell'evento con il cardinale Semeraro

Pietrelcina attende l'arrivo del cardinale Marcello Semeraro che domani celebrerà la messa nel piccolo borgo sannita in occasione del 135esimo anniversario della nascita di San Pio. Un evento che torna dopo due anni di stop a causa della pandemia, sempre molto atteso dalla comunità: “C'è un calendario ricco di celebrazioni, in particolare domani sia in attesa e onorati dell'arrivo di sua eminenza il cardinale Semeraro. Ci saranno anche tante autorità del Sannio per rendere il giusto omaggio all'anniversario della nascita di San Pio, che ovviamente ha lasciato alla nostra terra una missione particolare: quella di essere i primi interpreti e portatori di messaggi che vanno a comporre il suo patrimonio spirituale soprattutto in questa fase storica. E quindi - assicura Mazzone - proveremo ancora di più in questo giorno di essere degni rappresentanti di quel che messaggio che ha lasciato alla nostra terra, valori di pace, fratellanza, misericordia”.

La due giorni diventa così l'occasione per rendere omaggio a san pio e alla sua storia: “E' emozionante per un intero territorio”.

Ma la ripresa dei grandi eventi lascia ben sperare anche per il turismo: “Sicuramente la sommatoria di tanti eventi incide nei numeri del flusso turistico ma lavoriamo su tanti eventi”, e dunque sicuramente rispetto al flusso turistico “principale ovvero il pellegrinaggio”. Attenzione però anche ad altri segmenti come “il turismo naturalistico ed enogastronomico”. Ed i numeri confermano il trend ancora una volta in crescita per Pietrelcina: “In particolare ad aprile abbiamo registrato un grande ritorno di pellegrini e soprattutto i fine settimana – ribadisce il primo cittadino - sono caratterizzati da grandi flussi che proviamo a gestire nel migliore dei modi possibili”.

L'intervista video andrà in onda nel tg delle ore 14 su Ottochanneltv