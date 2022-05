Corsi d'italiano per donne straniere: "Valorizziamo diversità culturali" L'iniziativa di Mafalda Maria Cristina Cocozza "Women for Women"

L’Assessorato alle Politiche Sociali comunica che presso l’aula consiliare del comune di Paolisi si terranno corsi di italiano gratuito per donne straniere residenti nel territorio comunale.

Il corso di lingua e cultura italiana “Women for Women” è promosso da Mafalda Maria Cristina, cultore di materia e docente italiano L2, e ha come finalità il raggiungimento di un duplice obiettivo: ridurre il gap linguistico delle donne straniere per una cittadinanza attiva e avviare un processo di empowerment delle politiche sociali finalizzato all’inclusione e al dialogo tra le diverse realtà culturali e religiose presenti nel comune di Paolisi. Il corso sarà strutturato nell’ottica dell’acquisizione di competenze in chiave di long life learning.

Dario Montella, assessore alle Politiche Sociali spiega: “ l’amministrazione comunale di Paolisi ha accolto con favore il progetto ideato dalla. Dott.ssa Mafalda Maria Cristina Cocozza. In particolare l’assessorato alle politiche sociali da me rappresentato ha mosso una serie di azioni di supporto al progetto avvalendosi della preziosa collaborazione delle dottoresse Flavia Tangredi e Antonietta Ieppa, assistenti sociali del comune. Istituire presso il nostro ente un corso di italiano per donne straniere residenti aggiunge un importante contributo alle nostre azioni in campo sociale, scelte condotte tenendo presente le diversità socio culturali del paese e in prospettiva di un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini e di tutte le cittadine della comunità.”

La responsabile del corso, Mafalda Maria Cristina Cocozza: “Il mio intento è quello di creare uno spazio in cui le nostre concittadine possano esprimere il proprio potenziale, scoprire e mettere in pratica un particolare talento. L’apprendimento della lingua italiana non è un mero fine ma il mezzo attraverso il quale le donne potranno accedere al mondo del lavoro, dello studio, della politica, dell’attivismo, ed essere quindi membri attivi della vita di comunità, cittadine capaci di esercitare i propri diritti ed esplicare i doveri. Puntare sull’empowerment della partecipazione attiva della donne, nessuna esclusa, nelle scelte politico- economiche permetterà di migliorare il welfare della comunità guardando ad un presente già futuro di contaminazioni culturali. Women for Women, è dunque un’azione concreta di valorizzazione del capitale umano in cui si esplica il principio di Uguaglianza e di Pari Opportunità.”

Nel merito, il sindaco Umberto Maietta dice: "l’dea di un corso di italiano per le nostre concittadine straniere è stato accolto con entusiasmo da tutta l’amministrazione. Il nostro lavoro è proiettato verso la valorizzazione delle diversità culturali presenti nel territorio comunale. Il corso ha già raccolto diverse adesioni, un segnale importante che ci permetterà di mettere in pratica politiche del welfare inclusive e partecipative".

Il corso di italiano si terrà presso L’aula Consiliare del Comune di Paolisi ogni sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00 a partire da giorno 28 Maggio è gratuito e aperto a tutte le donne straniere residenti a Paolisi.