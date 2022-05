Referendum, gazebo anche a Pietrelcina Lega, Lombardi: se ne discute da tempo ma senza che venga attuata una riforma strutturale

"Il Comitato Referendum sulla Giustizia "Io dico SÌ" del Sannio, unitamente alla Lega di Benevento, ha organizzato un gazebo in Pietrelcina per informare i cittadini dell'importanza della partecipazione al voto del prossimo 12 Giugno". Così in una nota in cui viene evidenziato: "Il gazebo è stato oggetto di visita da parte anche dei numerosi turisti che hanno affollato Pietrelcina per visitare i luoghi natali di Padre Pio in quest'ultima domenica di maggio".

"La giustizia è uno dei tanti problemi irrisolti del nostro Paese: se ne discute da tempo ma senza che venga attuata una riforma strutturale del sistema. Il Popolo è l'unico titolato a decidere", commenta Vincenzo Lombardi, del Comitato Referendum "Io dico Sì" Sannita e Responsabile regionale Turismo Lega Campania che aggiunge: "La Lega nel Sannio, da sempre a fianco delle popolazioni e dei territori, è l'unica forza politica che con decisione, nella quasi indifferenza di partiti e potentati, spinge per un voto convinto per il SÌ ai cinque quesiti referendari. Nei prossimi giorni intensificheremo i gazebo informativi su tutto il Sannio per rompere il muro di omertà e di silenzio che è calato sui referendum: soprattutto da parte di coloro che sono abituati a ricordarsi dei cittadini solo quando ci sono i propri appuntamenti elettorali".