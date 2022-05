Plastic free, l'evento ritorna a Telese Terme Appuntamento dedicato all'ambiente

Ritorna a Telese Terme, dopo l’esperienza dello scorso settembre, l’evento dedicato alla sensibilizzazione sulla plastica grazie al network nazionale Plastic Free con cui, anche il comune termale, tra i 246 aderenti, ha sottoscritto una convenzione.

"Il giorno 5 giugno alle ore 9.30 - annunciano gli organizzatori - ci sarà il raduno in Piazza Minieri per poi dare il via all’evento Clean Up che interesserà diverse zone del paese. La finalità è si raccogliere la tanta plastica abbandonata sul territorio ma anche accendere dei riflettori sui comportamenti sbagliati e sensibilizzare i cittadini alle buone pratiche ambientali".

E la referente cittadina di Plastic Free, Maria Di Santo, ricorda che "il 12 marzo ed il 4 aprile ho personalmente tenuto due Sessioni di sensibilizzazione ambientale nelle scuole che mi hanno riempito di gioia e soddisfazione per il forte coinvolgimento emotivo degli scolari. Per il prossimo 5 giugno, invece, passiamo ai fatti”.

“L’evento vede il patrocinio del Comune di Telese Terme - precisa il sindaco Caporaso – che da inizio mandato ha deciso di aderire alla rete dei comuni nazionali di Plastic Free. Siamo tutti genitori - aggiunge – e abbiamo il dovere di lasciare il mondo ai nostri figli così come noi lo abbiamo ricevuto dai nostri genitori e nonni. Il comune sarà affianco e sosterrà tutte le associazioni ambientaliste ed i comitati che si vogliono spendere per l’ambiente. Anche in questo rimarchiamo il nome della compagine politica che guido e rappresento. #TuttiTelese non è uno slogan ma è un impegno concreto”.

Infine l’appello di Vincenzo Fuschini, Vicesindaco con delega all’ambiente che evidenzia come “ad oggi l’associazione Plastic Free ha raccolto oltre due milioni di chilogrammi di plastica che, alternativamente sarebbero finiti a mare. Ascrivo alla sensibilità dell’amministrazione Caporaso a al fattivo e concreto impegno della referente locale di Plastic Free, Maria Di Santo, il risultato di far parte di una rete che ha visto la partecipazione, nell’ultimo anno, di oltre 250.000 volontari che hanno dato vita a più di 2000 appuntamenti di raccolta di plastica e spazzatura, dando nuova dignità a territori completamente sommersi dai rifiuti. Questa è la nostra politica, fatta di azioni concrete. Ora non ci resta che partecipare in massa all’evento del 5 giugno Noi ci saremo”.