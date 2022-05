Successo per la prima edizione del "Sud Motor Expo" a Morcone Il patron Scaperrotta: "Come prima edizione siamo più che soddisfatti"

"Oltre ventimila curiosi, per lo più giovani e amanti del mondo dei motori, non hanno voluto mancare all’evento del “Sud Motor Expo” di Morcone che ha aperto la stagione estiva delle aree interne della Campania dopo oltre due anni di chiusure dovute alla pandemia". Successo per la prima edizione dell'evento in provincia di Benevento.

“Come prima edizione – dice il Patron della manifestazione Alberto Scaperrotta – siamo più che soddisfatti. Nella ‘tre’ giorni abbiamo fornito tante attrazioni con grossi nomi, spettacoli di freestyle, motocross e fuoristrada, ma anche corsi di guida sicura per i giovani, magistralmente coordinati dall’Aci di Benevento, presieduta dalla dottoressa Lia La Motta Stefanelli, cui va il mio più caloroso ringraziamento. La partecipazione dell’Aci, non solo a livello di coordinamento ma anche di partecipazione con i suoi mezzi presenti sulle strade italiane per garantire la sicurezza degli automobilisti - continua Scaperrotta – ha qualificato enormemente l’intera manifestazione”.

“Voglio inoltre ringraziare il sindaco del comune di Morcone Luigino Ciarlo ed il presidente facente funzione della Provincia di Benevento Nino Lombardi per la loro sensibilità e vicinanza alla manifestazione, così come un grazie di cuore va a tutte le Forze dell’Ordine che ci sono state vicino per tutta la durata dell’evento e alla partecipazione qualificata, con un proprio stand, all’Esercito Italiano”, conclude il patron il quale già "è al lavoro per la organizzazione della seconda edizione sannita del Sud Motor Expo".