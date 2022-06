2 giugno, a Castelvenere "Note di Pace" per la Festa della Repubblica Di Paola: "Una manifestazione dedicata alla pace per raccontare guerra e pandemia con la musica"

E’ tutto pronto a Castelvenere per celebrare la Festa della Repubblica con le “Note di Pace”. Per l’occasione, l’Amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo, in collaborazione con il Centro Educazione Musicale Permanente di Castelvenere (CEMP) e la Pro Loco ha organizzato in mattinata davanti alla Casa comunale la celebrazione della Festa con l’Alzabandiera e la partecipazione delle Associazioni delle Forze dell’ordine. In serata invece, presso il teatro comunale all’aperto si terrà il concerto di fine anno a cura del CEMP.

“Sarà una manifestazione – spiega Monica Di Paola, delegata del Comune ai rapporti col CEMP - dedicata alla pace che racconterà, attraverso la musica e il canto, una storia incentrata sulla guerra e sulla pandemia, temi caratterizzanti gli ultimi tre anni”. Il concerto coinvolgerà la banda musicale, il coro, le majorettes ed alcuni cantanti. A dirigere l’orchestra sarà il maestro Giovanni Battista Iannucci.