Ex discarica Marrucaro, Bartone: "Bene ripresa lavori bonifica" Il vicesindaco: "Il 6 giugno ripartono lavori: termine vicenda ampiamente chiarita da magistratura"

Interviene il Vice Sindaco di Puglianello Giuseppe Bartone sulla ripresa dei lavori di bonifica della ex discarica comunale, presso la località Marrucaro.

“Il 6 giugno saranno ri-avviati i lavori dell’ex discarica comunale della località Marrucaro e verrà sancito il termine di una vicenda ampiamente chiarita dalla magistratura. Il sindaco e l’intera maggioranza consiliare si sono impegnati a fondo per tutelare l’Ente e la cittadinanza con massima trasparenza e legalità; al contrario i nostri avversari hanno fatto l’ennesima brutta figura. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto nell’interesse della nostra cittadinanza e soddisfatti degli sforzi profusi a favore del nostro territorio. Ogni iniziativa programmatica è pensata in funzione dell’economia locale e la crescita economica delle attività commerciali in atto è una ulteriore conferma dei risultati raggiunti. Ci tengo a ringraziare il Sindaco, Francesco Maria Rubano, la maggioranza Consiliare e tutti i tecnici impegnati su questo progetto. Siamo una squadra politica compatta e ogni nostro sforzo è proteso ai nostri concittadini, dimostrando una condotta coerente e unita. La nostra compattezza ci rende una compagine esemplare. Lo dobbiamo a chi ha costruito il nostro gruppo, rendendo ognuno di noi protagonista dell’azione politica: al Sindaco”. Queste le parole del Vice Sindaco di Puglianello e Assessore all’Ambiente, Giuseppe Bartone.