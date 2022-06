Castelvenere, bocciodromo comunale intitolato all’ex consigliere Ugo Di Santo Domani la cerimonia

"Il bocciodromo comunale di Castelvenere, annesso all’impianto sportivo, sarà intitolato alla memoria di Ugo Di Santo, per anni consigliere comunale, prematuramente scomparso lo scorso mese di gennaio". Ad annunciarlo è il Sindaco Alessandro Di Santo.

“La motivazione, condivisa da tutti noi amministratori, – commenta il primo cittadino – è per la grande generosità, disponibilità e spirito di servizio profusi incessantemente per moltissimi anni dal nostro compianto amico Ugo in favore dello sport e, in particolare, per il gioco delle bocce”.

La cerimonia si terrà domani, subito dopo la santa messa presso la Chiesa Madonna della Seggiola, che sarà concelebrata da don Mimmo De Santis e don Pino Di Santo. A seguire dalla chiesa si snoderà un corteo in direzione del bocciodromo dove avverrà la cerimonia che sarà allietata dalla banda musicale del CEMP e da un buffet. Nell’occasione verrà anche inaugurata la nuova sede del Centro Anziani “Voglia di Esserci”, ubicata presso la stessa struttura sportiva e presieduta da Antonio Rubano.