Carafa Giustiniani, un musical per conclude l'anno Gli studenti si esibiranno in “Romeo e Giulietta” e “Notre Dame De Paris”

Sarà una autentica novità la performance che sarà messa in scena dal Liceo Musicale del “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita, guidato dalla dirigente Giovanna Caraccio. Per la prima volta, infatti, come concerto di fine anno è stato allestito un musical che vedrà protagonisti gli studenti dell’indirizzo musicale, che si esibiranno in “Romeo e Giulietta” e “Notre Dame De Paris”. L’atteso appuntamento è in calendario per lunedì 20 giugno, alle ore 19.30, e si terrà presso l’Auditorium del “Carafa-Giustiniani”, sito in piazza Sodo a Cerreto Sannita. I protagonisti saranno gli alunni delle classi terza e quinta, ma hanno dato il loro contributo, anche gli studenti delle altre classi e il dipartimento musicale. Del resto tutti i ragazzi dell’Istituto titernino hanno fortemente voluto la realizzazione dello spettacolo. L’evento è stato curato in modo particolare dalla docente di canto Marietta Mecchella, autrice anche

delle scenografie. I due musical si avvarranno della voce narrante di Emanuele Quercia, che farà da legame tra i vari momenti dello spettacolo. I protagonisti, che interpreteranno i vari ruoli saranno: Anna Malgieri (Giulietta), Luca De Crescenzo (Romeo), Jessica Ciarlo (Esmeralda), Serena Del Vecchio (Fiordaliso), Francesco D’Abbruzzo (Gringoire - Febo), Luca De Crescenzo (Quasimodo – Frollo – Febo), Flavia Salierno (Esmeralda). Prevista una massiccia presenza di pubblico considerato che l’Istituto “Carafa-Giustiniani”, seguendo le indicazioni della dirigente Caraccio, si è particolarmente aperta al mondo esterno, rendendo la scuola cerretese un punto di riferimento per tutta la comunità locale.