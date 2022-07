Campania Teatro Festival fa tappa a Pietrelcina La Città dei Miracoli è un progetto innovativo intorno alla figura di Padre Pio

Sarà un’estate ricca di grandi eventi culturali quella che sta per iniziare a Pietrelcina. Il 1° appuntamento sarà il 9 luglio col Campania Teatro

Festival che dal 2018 viene ospitato a Pietrelcina. La prestigiosa rassegna teatrale diretta dal Maestro Ruggero Cappuccio presenta La Città dei Miracoli la cui regia, scene e luci sono a cura di Pino Di Buduo. Un progetto innovativo e originale del Teatro Potlach intorno alla figura di Padre Pio, inserito in un contesto storico e antropologico ricco di profonde tradizioni. I beni materiali e immateriali di Pietrelcina

sono trasformati in visioni artistiche. Gli spettatori si immergono lungo un percorso disegnato nel centro storico trasformato metro per metro dagli artisti del Teatro Potlach con mezzi moderni e contemporanei. E’ un debutto assoluto e l’ingresso è gratuito.