Gesesa annuncia disservizi a Castelpagano Il problema è già in via di risoluzione

Da questa mattina possibili disservizi per un guasto improvviso sulla condotta di adduzione di Molise Acque a Castelpagano. Lo comunica Gesesa specificando che a causa di un guasto improvviso sulla diramazione di Molise Acque potrebbero verificarsi dei disservizi alle utenze alimentate dal Serbatoio Montagna situate per la maggior parte all’interno del centro urbano, GESESA assieme ai tecnici di Molise Acque è già impegnata a risolvere la problematica. Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717.