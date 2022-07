Olimpiadi dei Forum, Simeone: "Grande voglia di ripartenza" Protezione civile al fianco dei giovani

Cresce l'attesa aper le Olimpiadi dei Forum Giovanili in programma a Ponte e Torrecuso dal 28 al 31 luglio. E la coordinatrice del gruppo comunale pontese di Protezione Civile, Maria Fatima Simeone, che ha voluto fortemente insieme ad altri del suo team essere partner dell’evento, evidenzia: “Prima di tutto sono soddisfatta che il nostro territorio ospiterà le Olimpiadi dei Forum Giovani. Un risultato raggiunto – afferma la Simeone – grazie all’ottimo lavoro e alla gran volontà di ferro mostrata dai ragazzi che fanno parte del Forum dei Giovani di Ponte e di Torrecuso. La determinazione di noi giovani, insieme alla tenacia, ha avuto la meglio e queste Olimpiadi rappresentano proprio la ripartenza e il ricominciare a dar spazio agli eventi nel nostro territorio dopo questi anni di stop per

la pandemia. Saranno quattro giorni tra sport, socializzazione, aggregazione, musica e intrattenimento. La Protezione Civile di Ponte – conclude la Simeone – sarà sempre a fianco dei giovani e li ringrazio davvero di cuore per quello che stanno facendo per valorizzare il nostro territorio”.

L’evento è organizzato dai Forum Giovani di Ponte e Torrecuso, e patrocinata dai Comuni di Ponte e Torrecuso, dal Coordinamento Forum di Benevento e dall’US Acli Benevento con numerosi partener.