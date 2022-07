Aiuole in fiore, a Solopaca si fondono integrazione e rispetto dell’ambiente Nel centro telesino due giornate ecologiche hanno visto protagonisti gli ospiti del centro SAI

Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e promuovere l’integrazione. Con questi obiettivi si sono svolte a Solopaca due speciali giornate ecologiche che hanno visto il 7 e 8 luglio protagonisti gli ospiti del S.A.I Solopaca. L’iniziativa, promossa dalla cooperativa San Rocco (Ente attuatore progetto S.A.I. Solopaca), con il patrocinio del Comune di Solopaca guidato dal sindaco Pompilio Forgione, è nata dall’esigenza di spingere sull’educazione ambientale e soprattutto di diffondere tra i beneficiari del S.A.I. la consapevolezza che le aree a verde appartengono a tutta la comunità e che per questo vanno tutelate e rispettate.

Nella due giorni ecologica i beneficiari S.A.I hanno prima ripulito e poi abbellito con nuove piantumazioni le aiuole che si trovano nella piazza antistante la vecchia casa comunale, un luogo che è da sempre punto di aggregazione delle famiglie solopachesi e soprattutto dei più piccoli. Ora quell’area, non solo è stata ripulita e valorizzata grazie all’opera dei richiedenti asilo e rifugiati, ma è stata adottata permanentemente dal S.A.I. e sarà costantemente curata dai cittadini stranieri ospiti del centro di accoglienza del comune telesino.

Inoltre, quello appena conclusosi è solo il primo appuntamento di un progetto molto più ampio che vedrà impegnati i partecipanti nella promozione e valorizzazione del verde pubblico, con l’obiettivo di integrarsi sempre più nella comunità che li ospita e apprendere l’amore per il decoro urbano e per il rispetto della cosa pubblica.