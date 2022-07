Sant'Agata de' Goti, nuovi progetti per i percettori del reddito di cittadinanza Saranno coinvolti nella gestione di eventi e mostre

Al via nuovi Progetti Utili alla Collettività per il comune di Sant’Agata de’Goti. Dopo le attività di manutenzione e pulizia del verde e degli spazi pubblici è la volta di un nuovo intervento che, nell’ambito dei Patti per il lavoro e l’inclusione sociale, vede ancora il coinvolgimento attivo dei beneficiari di Rdc (reddito di cittadinanza) residenti sul territorio comunale.

Si tratta del progetto “Promuoviamo il nostro territorio” che "riguarderà - viene precisato dal Comune - attività di supporto all’organizzazione logistica e gestione di eventi e mostre, passando per la creazione di spazi per la catalogazione e 'messa in rete' di documentazione relativa al patrimonio storico-artistico".

"Il fine - dichiara il consigliere comunale con delega agli eventi, Alessandro Mauro - è naturalmente il miglioramento dell’offerta turistica locale attraverso una sempre più ampia e adeguata promozione del patrimonio e delle bellezze artistiche del territorio. Questo progetto, in particolare nella stagione estiva/autunnale, che presenta un fitto cartellone di eventi, sarà certamente di grande utilità e i beneficiari del reddito di cittadinanza garantiranno un supporto essenziale per lo svolgimento di una serie di attività culturali, artistiche e di promozione e tutela del patrimonio”.

“Come abbiamo avuto modo di verificare con i progetti già avviati - sottolinea il sindaco, Salvatore Riccio - i PUC sono una vera occasione di inclusione sociale per chi percepisce Rdc ed un’opportunità per la collettività”.