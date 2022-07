Telese Terme, al via la manutenzione straordinaria su Monte Pugliano Ad annunciarlo la Provincia di Benevento

l Servizio di Forestazione della Provincia di Benevento ha in corso i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della pineta di Monte Pugliano a Telese Terme. A comunicarlo l'Ente provinciale precisando che "l'intervento, che si realizza proprio a ridosso di uno dei poli termali più importanti della Campania e del Mezzogiorno e di uno degli angoli più suggestivi del territorio sannita, è realizzato con i fondi messi a disposizione dalla Regione Campania nell'ambito del Piano di Forestazione sottoscritto con la Provincia".

"La pineta di Monte Pugliano - ricordano dalla Provincia - ha una storia particolare che merita di essere ricordata anche per sottolinearne il valore non soltanto

ambientale e paesaggistico. L'area verde nacque per un programma del Governo agli inizi degli anni '50 del secolo scorso nel contesto delle politiche di stampo tipicamente keynesiano: si trattò di uno dei tanti cantieri di lavoro per risollevare il Paese dalle catastrofiche conseguenze socio-economiche

della guerra appena conclusa. A Telese (all'epoca, quello era il toponimo della cittadina termale) il cantiere, affidato al Geom. Filiberto Costantino, riguardava la

sistemazione di monte Pugliano con il terrazzamento e semina (e non, dunque, piantumazione) della pineta: la conclusione dei lavori fu celebrata con una Santa Messa dall'allora Parroco di Telese Don Mario Goglia. Il Servizio Forestazione della Provincia, ad oltre 70 anni dalla nascita del parco, ha avviato i necessari lavori

di messa in sicurezza".

Il Vice Presidente della Provincia, Nino Lombardi, al termine di un sopralluogo ha evidenziato l'importanza dell'intervento di "manutenzione in un'area di grande pregio ambientale, e che si caratterizza anche la valorizzazione di uno dei poli attrattori pià importanti del territorio sannita".