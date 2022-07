Arpaia, interruzione idrica notturna: ecco le strade interessate Sospensione prevista dalle 23 alle 6.30

"Questa sera e domani sera, a causa del forte assorbimento in distribuzione, saremo costretti a sospendere il servizio idrico dalle ore 23 e fino alle ore 6.30 del mattino successivo per permettere il recupero di un volume di compenso utile a garantire la corretta distribuzione nelle ore diurne alle seguenti zone del Comune di Arpaia servite dal serbatoio San Fortunato". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico precisando che l'interruzione del servizio riguarderà in particolare le seguenti strade: "Via Appia Ovest, Via Roma, Via San Fortunato, Via G. Falcone, Via Ravagnone e Via Tito Livio".