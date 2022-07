Olimpiadi Forum, Acli: "Lo sport una delle ruote più importanti per lo sviluppo" Il presidente Pepe: una guida educativa molto importante per i ragazzi

“Patrocinare le Olimpiadi Giovanili dei Forum è prima di tutto un onore per le Us Acli di Benevento ma è anche un atto dovuto vista la finalità di tutta la kermesse sportiva”. Così Alessandro Pepe, presidente US Acli di Benevento che, insieme ai comuni di Ponte e Torrecuso e al Coordinamento Forum di Benevento, è

tra gli enti che patrocinano le Olimpiadi dei Forum Giovanili in programma a Ponte e Torrecuso.

“Alla richiesta fatta dai Forum Giovani di Ponte e Torrecuso abbiamo subito detto si perché lo sport per noi US Acli è un tema importantissimo. Lo sport è considerato tra i giovani una delle ruote più importanti per lo sviluppo della vita, svolge un ruolo importantissimo nella formazione, nello sviluppo e nell'educazione – afferma Pepe -. Per molti è un'opportunità con cui tenere in allenamento il fisico e la mente, per altri invece è anche una guida educativa molto importante. La scelta dei ragazzi di praticare sport, e alle Olimpiadi avremo quattro giorni di tanto sport, favorisce anche una sana e funzionale strategia di coping. Inoltre, sul piano educativo favorisce lo sviluppo ed il rispetto delle regole, di comportamenti etici, del confronto con l’altro, di problem solving e di adattamento creativo a nuove situazioni”. Da qui le conclusioni di Alessandro Pepe: “Complimenti ai Forum Giovani di Torrecuso e Ponte per il risultato raggiunto perché, far disputare le Olimpiadi nei propri paesi è già una vittoria e anche per l’ottima organizzazione messa in piedi. Sono convinto che questi giorni – conclude Pepe - saranno all’insegna

sicuramente dello sport, ma anche della condivisione, socializzazione, integrazione e della valorizzazione di un territorio stupendo come quello di Torrecuso e Ponte”.