Molinara e San Giorgio La Molara, nuovi orari per l’interruzione idrica notturna Il servizio sarà sospeso dalle ore 20 alle ore 6 del mattino

Nuovi orari per l'interruzione idrica nei comuni di Molinara e San Giorgio la Molara. A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico che precisa: "La Gesesa da questa sera, a causa del forte assorbimento in distribuzione, sarà costretta a sospendere il servizio idrico dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo nei comuni di Molinara e San Giorgio la Molara. Le zone interessate sono quelle, rispettivamente servite dai serbatoi, Gesina per il comune di Molinara e serbatoio Forlito per San Giorgio La Molara. San Pietro Piano del Mondo, Parte di Località Presta, Parte di Località Fagnano, Località Soviano".