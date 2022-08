"Turismo, promuovere collaborazione con paesi limitrofi" La proposta del gruppo consiliare 'Telese Città'

“A nostro avviso è necessario operare, in modo concreto, affinché venga ideata e realizzata un'ipotesi di turismo che comprenda non solo la possibilità di usufruire di quanto Telese offre, ma anche di visitare e godere delle bellezze naturali e storiche dei nostri borghi limitrofi fornendo la possibilità di valorizzare e far conoscere ancor di più i prodotti locali e le prelibatezze tipiche del nostro comprensorio". Così in una nota del gruppo consiliare “Telese Città”, composto da Nicola Di Santo, Pasquale Carofano, Nadia Ceniccola e Teresa Teta, che ha inviato una proposta al Comune di Telese Terme di "rendersi promotore di un progetto di collaborazione con i paesi limitrofi per incrementare la conoscenza e la crescita del nostro territorio".

"Riteniamo indispensabile - spiegano i consiglieri comunali - per il progredire del nostro territorio, presentare ai turisti una gamma di possibilità che si risolvano in un turismo duraturo' e non in un 'mordi e fuggi'". Secondo gli esponenti del gruppo "restare chiusi significa avere una visione ristretta che ci impedirà di cogliere e sfruttare a pieno le potenzialità che la nostra terra offre”.