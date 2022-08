Frasso e Sant'Agata, guasto sulla rete stop al servizio idrico L'annuncio di Gesesa per un problema sulla rete gestita da Alto Calore

A causa di un guasto improvviso sulla linea di adduzione principale di competenza dell’Alto Calore Servizi in zona Agro di Bucciano, si verificheranno disservizi su gran parte del Comune di Frasso Telesino e Sant’Agata de Goti.

Lo comunica Gesesa spiegando che Alto Calore Servizi da suo comunicato informa che a causa della riparazione complessa, per la quale sono già a lavoro i suoi tecnici, i disagi si protrarranno fino ad ultimazione lavori che si stimano in durata fino alla giornata di domani.

Per il Comune di Frasso Telesino il disservizio riguarderà l’intera Località Nansignano. Le zone interessate per il Comune di Sant’Agata de’ Goti sono: Parte di Località Cotugni Paolini, Parte di Località San Pietro,Località Torricella, Parte di Località Piantato, Località Mosielli Parte di Località Corvi, Frazione Longano, Località Santa croce ,Località Reullo, Località Chioppepe, Località Restinola, Località Cesco di Nece, Località Tassoni, Parte di Via Pennino, Località Mascone, Località Pozzilli. Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717.