Ferragosto, Pietrelcina gremita di turisti festeggia "il ritorno alla normalità" Giornata all'insegna del relax visitando i luoghi di San Pio

La chiesa in piazza gremita, i vicoli del centro storico che tornano ad ospitare visitatori provenienti dalle diverse città d'Italia. Dalla vicina Atripalda come da Roma, Bologna, in tanti hanno scelto di trascorre il Ferragosto a Pietrelcina.

Il piccolo borgo della provincia di Benevento si conferma ancora una volta meta importante per il turismo religioso, tanti i pellegrini che hanno scelto di trascorre questo giorno di festa visitando i luoghi natali di San Pio. L'occasione, inoltre, per scoprire anche l'ottima enogastronomia locale con i ristoranti e le piccole attività del territorio pronte ad accogliere i turisti. E questa mattina non mancavano anche i turisti stranieri.

Un ritorno alla cosiddetta “normalità” che ricorda i numeri dell'era pre-covid. Ed anche se i turisti non hanno fatto mai mancare la loro presenza a Pietrelcina, anche subito dopo il primo lockdown, per molti versi si è trattato comunque del primo Ferragosto senza restrizioni dopo la pandemia.

Una bella sorpresa per chi è arrivato per la prima volta, una piacevole riscoperta per i tanti che raccontano: “Veniamo ogni volta che possiamo”. E come detto “un ritorno alla normalità” per i tanti operatori del settore e le tante piccole attività: “Oggi fortunatamente il tempo è bello”, altro fattore che sembra aver inciso. “In ogni caso un aumento c'è stato, si sta tornando alla normalità, la tendenza è in aumento”, ha spiegato Mario Lombardi operatore turistico del territorio.

E tra le curiosità anche la ricerca dei prodotti tipici ma soprattutto la voglia di una giornata all'insegna del relax e della tranquillità custodita nei luoghi e nei vicoli del piccolo borgo sannita.