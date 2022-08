Rifacimento asili, Telese ammessa a finanziamento di oltre 3 milioni di euro Caporaso: premiato l'impegno dell'amministrazione

Asili nido, arriva il disco verde anche per il comune di Telese Terme. Il Comune, infatti, risulta ammesso al finanziamento di 3.575.000 euro per demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico già destinato ad Asilo e Scuola dell’infanzia o da destinare ad Asilo e/o scuola dell’infanzia.

“Una bella notizia – commenta il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Siamo in attesa del decreto definitivo ma intanto non possiamo che essere contenti di ricevere questo ennesimo finanziamento, che si aggiunge a quello per la riqualificazione del Centro Polifunzionale ex stabile Suore degli Angeli di via Aldo Moro per un importo di circa 2 milioni e 700mila euro. Viene premiato l’impegno – sottolinea Caporaso -, dell’amministrazione e dei nostri uffici, sempre attivi e operativi anche nella fondamentale fase di ricerca di finanziamenti che ci consentano di rinnovare aree e strutture pubbliche della nostra città. Il nostro impegno in tal senso prosegue senza sosta e senza rallentamenti – aggiunge il primo cittadino -. Abbiamo già un cospicuo numero di progetti pronti con l’obiettivo di intercettare altri finanziamenti e proseguire nell’opera di ammodernamento e di miglioramento, a beneficio della comunità e delle future generazioni”.

“L'intervento finanziato riguarda la demolizione dell’edificio scolastico esistente e la successiva ricostruzione in sito – spiega Vincenzo Fuschini, vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici e Ambiente -. Il nuovo edificio è stato progettato e sarà costruito in modo tale da ridurre al minimo l’uso di energia e le emissioni di carbonio durante il suo ciclo di vita. Particolare attenzione è stata posta nella redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell’opera all’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici, all’utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali. Nello specifico – dettaglia Fuschini -, l'edificio sarà realizzato con involucro edilizio altamente performante e con soluzioni di architettura bioclimatica in grado di favorire il controllo del microclima interno passivamente. Dal punto di vista impiantistico è prevista la realizzazione di un impianto di condizionamento a pompa di calore, di un impianto solare termico e di impianto fotovoltaico con lo scopo di ridurre notevolmente i consumi derivati dall’eccessivo consumo di fonti fossili e l’emissione di gas e di preferire l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Quindi l'intervento è coerente con le politiche ambientali dell'amministrazione le cui deleghe mi sono state conferite dal sindaco. Pertanto – conclude - la soddisfazione è veramente doppia”.