Lavori al 'Vanvitelli' ad Airola, Maglione: i genitori chiedono chiarezza L'appello al sindaco: condividere ogni decisione assunta sull’avvio del nuovo anno scolastico

“Il nuovo anno scolastico è alle porte e i genitori degli allievi dell’istituto ‘Vanvitelli’ chiedono chiarezza. Ecco perché nei giorni scorsi, in una lettera indirizzata al sindaco di Airola Vincenzo Falzarano, ho chiesto che vengano rese pubbliche le decisioni assunte sul ricollocamento delle attività scolastiche". Così in una nota il deputato Pasquale Maglione.

"Sono certo - prosegue Maglione - che la disponibilità dell’amministrazione non verrà meno a fronte delle istanze di chiarezza provenienti dalla comunità scolastica. Già nei mesi scorsi, infatti, io stesso avevo chiesto un incontro pubblico che è servito a raggiungere un accordo affinché l’anno scolastico fosse portato a termine senza stravolgimenti dovuti al trasferimento delle attività. In quel contesto l’amministrazione, responsabilmente, decise di rinviare l’inizio dei lavori sull’edificio, venendo così incontro alle istanze dei genitori degli allievi e del personale scolastico. Oggi, in una lettera, faccio nuovamente appello a quel senso di responsabilità che ha caratterizzato finora l’operato dell’esecutivo locale, chiedendo di condividere ogni decisione assunta sull’avvio del nuovo anno scolastico. La trasparenza e la collaborazione - conclude Maglione - oltre a essere valori fondanti di una comunità, aiutano anche a evitare l’insorgere di dubbi e conflittualità che ad altro non servono, se non ad alimentare acredine".