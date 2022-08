Asilo nido a Fragneto Monforte, via libera al finanziamento Prevista la riconversione del Centro Polivalente di piazza Aldo Moro

Ancora un finanziamento nel Sannio per la realizzazione di nuove strutture scolastiche per l'infanzia. Si tratta del comune di Fragneto Monforte che annuncia di essere stato ammesso al finanziamento nell'ambito della Missione 4, Istruzione e ricerca, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la "Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido" nella struttura del Centro Polivalente sito in Piazza Aldo Moro

Il finanziamento è dell'importo complessivo di 997.434.00 euro.

"La proposta progettuale ritenuta meritevole di finanziamento - viene precidato dall'Ente - prevede la riconversione del Centro Polivalente di piazza Aldo Moro in un asilo nido di tre sezioni distribuite su un livello di superficie, per un'estensione di circa mq. 800 con lo scopo dichiarato di ampliare l'offerta educativa abbassando la soglia alla prima infanzia ed offrire un concreto aiuto alle famiglie in modo da agevolare e conciliare la vita familiare e professionale. L'edificio, dimensionato per ospitare un numero massimo di 25 bambini (lattanti, semidivezzi e divezzi), sarà costituito da ambienti di dimensioni idonee per ospitare semidivezzi, divezzi ed un ambiente per i lattanti oltre a locali adibiti a mensa, cucina, bagni, sale riposo, ambulatorio ed alcuni locali di servizio e direzione. Gli spazi esterni della struttura saranno variamente attrezzati e pavimentati, con particolare attenzione per l’uso del verde".

E dunque, l’intervento proposto permetterà di "intervenire sulla struttura del Centro Polivalente riconvertendo la stessa a Nido per l’infanzia (0-3 anni) al fine di colmare l’attuale gap educativo esistente e offrire un sevizio strategico, essenziale e prioritario non solo per Fragneto ma per l’intero comprensorio che risulta sprovvisto di tale offerta educativa".