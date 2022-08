Obiettivo Sostenibile, dal Sannio alla Romania in un click Concorso di fotografia naturalistica promosso dall'associazione di San Giorgio del Sannio

Si è tenuta presso l’Hotel Elisabeta ad Alba Iulia (Romania) la premiazione del II° Concorso di Fotografia Naturalistica “Obiettivo Sostenibile” organizzata da Koinokalò APS Sannio. Quest’anno il concorso è stato realizzato nell’ambito delle attività del Progetto KA210 “Involved Young People – Developed Communities”, finanziato dal Programma Erasmus+ e avente come coordinatore Asocia?ia Tinerilor Lunca Mure?ului e come partner Koinokalò APS (area Sannio) e l’associazione della Macedonia del Nord World of Change.

A presiedere la giuria Aurora Hajmasan, Presidente di Asocia?ia Tinerilor Lunca Mure?ului nonché responsabile e capofila del Consorzio, insieme al Vice Sindaco del Comune di Lunca Mure?ului, Dan Hajmasan, e alla fotografa professionista Anca Iacob. Gli appassionati di fotografia coinvolti sono stati più di 30, tra partecipanti allo scambio giovanile e giovani della comunità locale.

Le categorie premiate sono state 3, la fotografia più bella, quella più aderente al tema della sostenibilità ambientale e quella con il soggetto più divertente.

Per la fotografia più bella è stata premiata una giovane studentessa nord macedone, Elena Nicoloska, che ha ritratto un serie di tronchi appena tagliati su un letto di trucioli raccontandoli così: “Diciamo di amare gli alberi, eppure li abbattiamo. E ci si chiede ancora perché alcuni hanno paura quando gli si dice che sono amati.”

Per la fotografia più divertente è stata premiata una giovane odontoiatra nord macedone con la passione per la fotografia e le lingue straniere, Zehra Veysel, che ha ritratto il muso buffo di un asino ed ha aggiunto questa descrizione: "Siate gentili con ogni genere, non solo con l'umanità".

Per la fotografia più aderente al tema della sostenibilità ambientale è stata premiata ancora una volta una giovane nord macedone, studentessa di medicina e appassionata di fotografia, che ha ritratto una balla di lattine da avviare al riciclo, intendendo esaltare l’alluminio, materiale riciclabile all’infinito.

Degne di una particolare menzione sono state le fotografie dei partecipanti Italiani che hanno voluto ritrarre le numerose bellezze naturalistiche e architettoniche delle città di Alba Iulia, Sibiu e Lunca Mure?ului, con l’intento di far conoscere e valorizzare queste zone della Transilvania.

L’appuntamento è per la terza edizione del Concorso che, ci auguriamo, possa avere ancora una volta una dimensione europea e una così folta partecipazione di giovani.