I Longobardi e la magia del Borgo antico a Molinara In tanti per la rievocazione storica con l'associazione 'Benevento Longobarda'

Visite guidate, laboratori e stand enogastronomici per rivivere la storia nella magica cornice del borgo antico di Molinara con la manifestazione 'I Longobardi sulla via Micaelica'.

Una due giorni ricca di eventi, che ha conquistato i tanti visitatori presenti nel centro del pre-Fortore per la manifestazione promossa dall'associazione 'Benevento Longombarda' del presidente Alessio Fragnito con il patrocinio del comune di Molinara.

“Andiamo a mettere insieme i pezzi della nostra storia, della nostra comunità, del nostro territorio. Perché bisogna capire le nostre provenienze, quello che è stato e che siamo stati per poter guardare bene al futuro”, ha spiegato il sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo.

Ma l'evento è stata anche l'occasione per far conoscere il borgo antico recentemente restaurato. “Come stiamo dicendo in questi giorni è venuta fuori la Pompei Longobarda, è un punto di forza, un punto di partenza”, ha ribadito il primo cittadino.

E dunque, una ripartenza per i piccoli borghi delle aree interne che rivolge attenzione al passato ma con lo sguardo proiettato al domani e che ha portato tante persone nel centro storico: per molti una bella scoperta per altri un evento atteso da tempo.

Quello proposto dall'associazione 'Benevento Longobarda', infatti, è stato un percorso suggestivo a ritroso nel tempo capace di conquistare grandi e piccini: “Andiamo a rievocare la nascita della Via Micaelica”, ha spiegato Alessio Fragnito, presidente 'Benevento Longobarda' evidenziando come “tutto il borgo sia stato predisposto all'accoglienza di tantissimi visitatori non solo dalla provincia sannita, ma abbiamo avuto anche presenze da fuori regioni. E' un borgo autentico, camminando al suo interno si può rivivere facilmente l'atmosfera tipica del periodo longobardo”.

Un'atmosfera che ha conquistato i turisti facendo registrare grande partecipazione all'evento, che si è concluso sempre tra le antiche mura di Molinara con la rievocazione storica “Longobardi sulla via Micaelica”.