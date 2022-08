Digitalizzazione, il comune di Faicchio ammesso a finanziamento Ecco le misure approvate nell'ambito del Pnrr

Il comune di Faicchio ammesso ai finanziamenti Pnrr per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ad annunciarlo il sindaco Nino Lombardi e l'amministrazione comunale precisando che si tratta delle misure previste nell'ambito del Piano di riprese e resilienza, per le quali il comune è stato ammesso “al finanziamento per tutte le cinque misure per un totale di oltre 221 mila euro.

In particolare, il finanziamento riguarda le misure: abilitazione al cloud per le PA Locali; esperienza del Cittadino nei servizi pubblici; estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID- CIE; adozione piattaforma pagoPA; Adozione app IO.

“Un importante traguardo che permetterà la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi dell'Ente al servizio dei cittadini”, il commento di sindaco e amministrazione.