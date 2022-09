Acqua: guasto a impianto Telese. Possibile stop a erogazione idrica Problema sull'impianto elettrico in zona Pozzo del Carmine

Guasto all'impianto elettrico in zona pozzo Carmine a Telese, con Gesesa che informa che ciò potrebbe causare disagi nell'erogazione per i cittadini: "Comunichiamo che a causa di un guasto improvviso alla rete elettrica in zona pozzo del Carmine del Comune di Telese Terme, di cui è in corso la diagnosi, si potrebbero verificare già da queste ore fenomeni transitori di bassa pressione e/o mancanza d’acqua, i nostri tecnici insieme alla ditta specializzata sono già a lavoro per ripristinare il servizio.

Ricordiamo che per segnalare Emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17".