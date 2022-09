Luogotenente cerretese a Roma, il saluto del sindaco Parente "A Massimo Marenna l’augurio di una prestigiosa carriera nel nuovo ruolo"

Dopo unidici anni di attività prestata per le comunità di Telese Terme e Castelvenere, ma anche a sostegno dei comuni limitrofi, lascia la terra sannita per trasferirsi a Roma il luogotenente Massimo Marenna. Ecco il messaggio di saluto del sindaco di Cerreto Sannita Giovanni Parente e dell’amministrazione comunale. “E’ doveroso salutare la partenza del luogotenente Massimo Marenna, figlio di questa terra, ringraziandolo per il servizio prestato tra noi, che a breve varcherà la soglia della prestigiosa Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, transitando così dal ruolo di “Sottufficiali”, che lo ha visto ultimamente quale vice- comandante della Stazione Carabinieri di Telese Terme, a quello di “Ufficiali”. Con l’augurio di una prestigiosa carriera nel nuovo ruolo, esprimiamo anche quello di rivederlo presto, professionalmente, nella nostra terra. Il medesimo augurio estendiamo anche al secondogenito Gianluca, che seguendo il solco del papà e del fratello maggiore Francesco, il prossimo 6 settembre varcherà la soglia della prestigiosa Scuola Militare "Teuliè" di Milano”.