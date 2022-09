Apice, messa in ricordo del sindaco Luigi Bocchino L'iniziativa delle Acli con Comune e Cesvolab

La sede provinciale delle Acli di Benevento, in collaborazione con il Comune di Apice e Cesvolab Irpinia-Sannio, ricordano lo storico sindaco Luigi Bocchino a quindici anni dalla sua scomparsa avvenuta la sera del 7 settembre 2007.

In sua memoria verrà celebrata, domenica 11 settembre alle ore 19, una santa messa presso la parrocchia Santa Maria Assunta e San Bartolomeo di Apice officiata dal parroco don Ezio Rotondi. “Bocchino, sempre in prima linea per la sua comunità e prodigatosi estenuantemente per il bene collettivo – viene evidenziato in una nota - ha ricoperto ininterrottamente per 48 anni il suo incarico risultando così il sindaco più longevo d’Italia nonché fautore del centro abitato di Apice Nuovo dopo i terremoti del 1962 e del 1980. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare nel rispetto delle regole anti-covid”.